(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Cari maturandi, in bocca al lupo! Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità. Dimostate chi siete. E questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita, nella quale alla fine, al di là di tutto quello che studiate, imparate, riuscite ad apprendere da un libro di testo, vale quello che siete in grado di tirare fuori da voi stessi, Il valore che siete in grado di dimostrare. Quel valore si chiama determinazione, disponibilità al sacrificio, coraggio, si chiama umanità. Tirate fuori questo e non avrete nessun problema. In bocca al lupo". E' il video messaggio che la premier Giorgia Meloni manda su X ai ragazzi che iniziano la maturità oggi, e che conclude inviando loro un bacio. (ANSA).