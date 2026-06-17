(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "La Maturità è una prova importante, certo, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate questa prova con fiducia". E' l'augurio che, a poche ore dalla prima prova d'esame, la premier Giorgia Meloni - dalle pagine di Skuola.net - rivolge agli studenti e studentesse all'ultimo anno di liceo. Nel suo messaggio, Meloni riconosce il carico emotivo che accompagna questi giorni, come la fatica della preparazione, l'attesa, le aspettative, l'ansia. "È normale", assicura. E proprio per questo, spiega, ha voluto mandare loro "un saluto sincero e un incoraggiamento affettuoso". Meloni chiede ai ragazzi di arrivare all'esame con "fiducia" e con la consapevolezza del percorso fatto fino a questo momento. Perché la Maturità, sottolinea, resta una tappa significativa, ma non coincide con l'identità né con il valore personale di chi la affronta. È "un passaggio, un inizio, una porta che si apre": non un punto d'arrivo definitivo, ma uno snodo che chiude una fase e ne apre un'altra. La premier, infine, invita i maturandi a "vivere questi giorni con concentrazione e coraggio, ma anche con un po' di orgoglio" per tutto ciò che li ha portati fin qui. "Buon esame di Maturità", è l'augurio conclusivo di Meloni ai candidati del 2026. (ANSA).