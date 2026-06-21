(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Auguri alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza che oggi festeggiano il loro 252° Anniversario di Fondazione. Da parte mia e del Governo italiano grazie per il delicato e prezioso lavoro che svolgete ogni giorno con la professionalità e le elevate capacità che vi contraddistinguono. Auguri di cuore e continuate sempre a servire l'Italia con la stessa passione e senso del dovere che da 252 anni accompagnano il vostro Corpo". E' il messaggio che la premier Giorgia Meloni invia alle Fiamme Gialle nel 252° anniversario dalla fondazione della Guardia di Finanza. (ANSA).