(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio. "Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici" ha aggiunto. Confcommercio è "una delle colonne del sistema Italia, uno dei motori più identitari e dinamici dell'economia della nostra nazione", ha detto Meloni, nel suo intervento all'assemblea di Confcommercio. "Come ricordava il presidente Sangalli - ha aggiunto - siete una forza di popolo, che nasce dal basso". "Questa non è la repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, come ricordava il presidente Sangalli non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita". In Italia "in generale, c'è incertezza, ma anche una sensazione di potercela fare". Lo ha detto il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli all'assemblea dell'associazione precisando che "sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente, eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti". Secondo Sangalli, ci sono segnali positivi,"ma non mancano elementi di debolezza, come la crisi di fiducia dei giovani" e la bassa partecipazione femminile al mondo del lavoro. (ANSA).