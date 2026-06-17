(ANSA) - ROMA, 17 GIU - L'Italia ha chiesto alla Commissione europea di poter prorogare lo split payment oltre la scadenza del 30 giugno 2026 e "in data odierna la Commissione ha adottato la proposta di deroga che dovrà essere, quindi, sottoposta all'approvazione del Consiglio per la definitiva autorizzazione della proroga". Lo ha detto la sottosegretaria al Mef, Sandra Savino, rispondendo ad un'interrogazione di Forza Italia e Iv in Commissione Finanze alla Camera. La domanda, ha precisato, è stata inoltrata il primo ottobre 2025, "in coerenza con i tempi prevsti dall'articolo 395 delle direttiva 2006/112 in materia di Iva che stabilisce che la Commissione ha otto mesi dal ricevimento della domanda per formulare una proposta". Lo split payment, o scissione dei pagamenti Iva, è un meccanismo fiscale introdotto in Italia nel 2015 che modifica il tradizionale flusso di riscossione dell'imposta: il fornitore emette la fattura con l'Iva, ma riceve dal cliente solo l'importo netto, ovvero l'imponibile. L'imposta viene invece versata direttamente allo Stato dall'acquirente. (ANSA).