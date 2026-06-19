(ANSA) - NEW YORK, 19 GIU - Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios citando un funzionari americani. I colloqui avrebbero dovuto iniziare venerdì ma sono stati rinviati. Jared Kushner, l'altro inviato di Donald Trump, è invece già in Svizzera per i colloqui con l'Iran. Lo riporta sempre Axios, sottolineando che in Svizzera c'è anche il premier del Qatar. Non è chiaro se il vicepresidente JD Vance volerà in Europa nel fine settimana. (ANSA).