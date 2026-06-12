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(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Gli Stati Uniti e l'Iran si apprestano ad avviare i negoziati finali incentrati su questioni nucleari ed economiche, escludendo il programma missilistico: lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Mehr. Secondo Mehr, una bozza di memorandum d'intesa tra le due parti prevede la fine del blocco statunitense di Hormuz, la riapertura dello Stretto, la revoca delle sanzioni petrolifere, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l'impegno degli Usa a ritirare le forze dalle aree circostanti l'Iran. Mehr afferma che la bozza di accordo necessita ancora dell'approvazione delle autorità competenti. (ANSA).