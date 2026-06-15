(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Una sezione dell'accordo tra Washington e Teheran prevede che il passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz "senza costi" sia "solo per 60 giorni": lo riporta l'agenzia iraniana Fars, citando una fonte informata sui negoziati. "Questo principio viene ripetuto altrove nel testo. L'Iran accetterà il passaggio delle navi senza costi solo per 60 giorni. Ciò significa che gli Stati Uniti hanno accettato il principio della riscossione delle tariffe, assicurandosi solo un'esenzione di 60 giorni da parte dell'Iran", ha affermato la fonte, citata dalla Fars in forma anonima. (ANSA).