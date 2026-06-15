(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Nelle battute conclusive della formulazione dell'accordo tra Washington e Teheran, il testo del memorandum "è stato modificato per sottolineare in modo definitivo ed esplicito l'esercizio della sovranità di Iran e Oman sullo Stretto di Hormuz": lo riporta la Fars, citando una "fonte informata" sui negoziati. La stessa fonte sostiene che la versione approvata dell'accordo stabilisce dunque che la "futura amministrazione dei servizi marittimi" nello Stretto sarà "determinata" dai due Paesi e che l'uso esplicito di questa espressione significa che gli Usa "hanno riconosciuto il diritto dell'Iran a riscuotere le relative tariffe". (ANSA).