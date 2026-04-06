(ANSA) - ROMA, 06 APR - Il ministero della Difesa somalo ha annunciato oggi che le forze armate nazionali hanno condotto raid aerei contro i combattenti degli al Shabab nei pressi della città di Baidoa, uccidendo 12 militanti e ferendone diversi altri. Lo riporta Anadolu precisando che gli attacchi sono stati effettuati questa mattina nella zona di Gasarta, alla periferia di Baidoa, in coordinamento con i partner internazionali. "Queste operazioni rientrano negli sforzi in corso per indebolire le capacità operative del gruppo terroristico e rafforzare la sicurezza generale del Paese", ha dichiarato il ministero. Al Shabaab conduce un'insurrezione contro il governo somalo da oltre 16 anni, prendendo di mira frequentemente le forze di sicurezza, i funzionari e i civili. Da luglio, le forze somale, supportate dalla missione di supporto e stabilizzazione dell'Unione Africana in Somalia e da altri partner, hanno intensificato le operazioni contro il gruppo a sostegno del governo federale. Il mandato della missione è stato rinnovato per un altro anno dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a dicembre, in base a una risoluzione sostenuta dal Regno Unito che estende l'autorizzazione fino al 31 dicembre. (ANSA).