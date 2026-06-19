(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Le Forze di Difesa Israeliane affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise nei raid aerei israeliani. L'agenzia libanese Nna ha pubblicato un bilancio dettagliato della nottata. "Il nemico - scrive - ha commesso diversi massacri all'alba nelle città di Sharqieh, Harouf e Kfarsir, nel distretto di Nabatieh, dopo che raid aerei hanno colpito abitazioni dopo la mezzanotte, provocando numerosi martiri, feriti e dispersi. Nabatieh e l'area circostante hanno vissuto una delle notti più difficili della recente aggressione, poiché il nemico ha intensificato significativamente i suoi attacchi. A partire dall'1:30 di giovedì notte/venerdì mattina - scrive ancora Nna - la sua artiglieria ha lanciato un pesante e concentrato bombardamento sulla città di Nabatieh, sull'area di Kfarjouz e sulle città di Kfarman, Zibdine, Nabatieh al-Fouqa, Haboush, Sajd e Jabal al-Rafie. Intorno alle 2:10, aerei da guerra nemici hanno lanciato una serie di raid sulla città di Nabatieh, sulle città di Kfar Tebnit e Nabatieh al-Fouqa e sulle alture di Rihan. Intorno alle 3:00 del mattino, due ondate di raid aerei hanno colpito l'area di Kfarjouz-Nabatieh, il quartiere universitario di Nabatieh e il quartiere di Baydar a Harouf, causando, secondo quanto riferito, otto morti. A questo è seguito un raid aereo sull'area di Ash'amiyah, tra le città di Sharqiyah e Doueir, dove una casa è stata distrutta e quattro persone sono state uccise. Contemporaneamente, il quartiere di Al-Rahibat a Nabatieh è stato pesantemente bombardato". "Nella città di Kfarsir, un raid aereo nemico ha provocato tre morti - prosegue l'agenzia libanese - Intorno alle 4:00 del mattino, la città di Qusaybah è stata colpita da un raid aereo, in concomitanza con il bombardamento di artiglieria della periferia di Kfarsir e Qusaybah. Ulteriori raid aerei hanno poi colpito Kfardjal e Kfartabnit. Intorno alle 5:00 del mattino, un drone nemico ha preso di mira una motocicletta vicino al municipio di Doueir, uccidendo una persona e ferendone un'altra. Anche la città di Jebchit è stata oggetto di una serie di attacchi con droni, in concomitanza con bombardamenti di artiglieria". Infine, conclude Nna, "intorno alle 5:15 del mattino, aerei da guerra hanno attaccato la città di Adshit, seguiti da un attacco all'area di Kfarjouz-Nabatieh e a Toul, in concomitanza con pesanti bombardamenti di artiglieria sulla città di Jebchit". (ANSA).