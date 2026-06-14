(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Nella bozza di accordo tra Washington e Teheran, l'Iran si impegna a non "produrre o acquisire" un'arma nucleare: lo ha affermato un alto funzionario iraniano alla Reuters, che ne ha dato notizia sul proprio sito. La bozza prevede che i dettagli su come gestire l'uranio arricchito attualmente esistente in Iran verranno invece discussi in un periodo di 60 giorni successivo all'intesa preliminare tra le parti. La stessa fonte iraniana ha aggiunto che l'accordo prevede che gli Usa liberino asset di Teheran congelati per valore di 25 miliardi di dollari. In base a quanto riferito a Reuters dall'alto funzionario iraniano citato, oltre alla questione della rinuncia all'arma nucleare da parte di Teheran, i principali punti del memorandum in fase di possibile finalizzazione tra Usa e Iran sono: riapertura immediata di Hormuz da parte delle forze iraniane al traffico di navi commerciali e rimozione del blocco marittimo applicato in zona dagli Usa; la sospensione temporanea delle sanzioni inflitte da Washington al petrolio iraniano; il via libera degli Usa allo scongelamento di 25 miliardi di dollari in beni iraniani bloccati; lo stop alla prosecuzione del programma nucleare iraniano fino al raggiungimento di un accordo definitivo e l'accettazione da parte degli Stati Uniti della condizione per cui l'Iran diluirebbe sul proprio territorio le scorte di uranio arricchito che detiene, in modalità da stabilire entro 60 giorni. (ANSA).