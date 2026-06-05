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ANSA - WASHINGTON, JUN 5 - L'Ipo più grande della storia, quella di Space X, con la raccolta potenziale di 86,2 miliardi di dollari, ha generato ordini superiori al numero di azioni disponibili. La domanda esplosiva fa seguito ai colloqui individuali con gli investitori nell'ambito del roadshow della compagnia di Elon Musk, in base a fonti vicine al dossier sentite da Bloomberg. SpaceX vuole collocare 555,6 milioni di azioni, utili a raccogliere 75 miliardi, con un'opzione ai sottoscrittori di ulteriori 83,33 milioni di titoli per ulteriori 11,2 miliardi. La capitalizzazione, sui 135 dollari per azione di prezzo di collocamento, volerebbe a 1.770 miliardi. ANSA.