(ANSA) - ROMA, 08 GIU - L'Idf ha colpito il Libano meridionale meno di un'ora dopo che l'Iran aveva annunciato la sospensione delle operazioni militari contro Israele a condizione della cessazione degli attacchi, compresi quelli contro il Libano. Lo riporta l'agenzia libanese Nna rilanciata dalla Cnn. Secondo quanto riferito, Israele ha colpito i villaggi di Az-Zrariyah e Arabsalim, nel distretto di Nabatieh, e Kfar Tebnit, nel Libano meridionale. Nel frattempo, le sirene d'allarme sono risuonate nel nord di Israele, secondo l'Idf che ha aggiunto che tre proiettili sono stati sparati contro le forze israeliane nel sud Libano. (ANSA).