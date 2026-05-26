(ANSA) - MILANO, 26 MAG - John Galantic, amministratore delegato di Tod's SpA, ha lasciato il gruppo italiano di moda dopo meno di due anni dall'assunzione dell'incarico. Lo scrive Bloomberg. Galantic che aveva assunto la carica a settembre 2024, ha lasciato l' azienda alla fine di aprile, come ha riferito all'agenzia americana un rappresentante di Tod's, adducendo motivi personali. L'azienda non ha ancora nominato un successore. Prima di assumere la guida di Tod's il manager americano ha trascorso circa 16 anni presso Chanel, dove ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di responsabile per gli Stati Uniti. Galantic è diventato ceo di Tod's dopo che l'azienda si è delistata dalla Borsa italiana. Il gruppo famoso per i suoi mocassini è controllato dalla famiglia Della Valle che ha il 54% del capitale, mentre il 36% è di L Catterton che è la più grande società globale di private equity dedicata al settore dei beni di consumo ed è nata nel 2016 dalla fusione tra Catterton e L Capital, il fondo di investimento del colosso del lusso Lvmh e del gruppo Arnault. (ANSA).