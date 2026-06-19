(ANSA) - BRUXELLES, 19 GIU - Emmanuel Macron e Friedrich Merz nel corso dei lavori di ieri al Consiglio Europeo hanno espresso irritazione sui tentativi del presidente del Consiglio europeo António Costa di avviare un dialogo con il Cremlino. Lo riportano alcuni media internazionali, tra i quali Dpa e Politico. Fonti diplomatiche europee, interpellate dall'ANSA, spiegano che a Macron siano piaciuta in particolare la modalità con la quale Costa ha deciso di avviare i contatti con Mosca. Da quanto si apprende invece da altre fonti europee, nell'ultima parte del summit sono giunte critiche anche da Paesi Baltici, Danimarca e Paesi Bassi. (ANSA).