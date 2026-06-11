(ANSA) - NEW YORK, 11 GIU - Le agenzie di stampa iraniane Tasnim e Fars, vicine ai pasdaran, smentiscono che Teheran abbia approvato alcun testo di accordo con gli Stati Uniti. L'Iran "non conferma alcun accordo" scrive Tasnim mentre la Fars, citando una fonte "informata", sottolinea che "non è stata approvata nessun bozza di intesa o memorandum iniziale con gli Usa, contraddicendo l'annuncio del presidente Trump". Frena anche la televisione di Stato iraniana su X: "Ogni ora racconta una bugia e si vanta", si legge nel post che non cita direttamente il presidente americano. (ANSA).