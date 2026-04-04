(ANSA) - TEHERAN, 04 APR - L'area della centrale nucleare di Busher, in Iran, è stata presa di mira in raid condotti da Israele e Stati Uniti, che hanno causato una vittima: lo afferma l'agenzia ufficiale iraniana Irna. "Dopo i criminali attacchi di Usa e sionisti, questa mattina di sabato, intorno alle 8:30, un proiettile ha colpito l'area nei pressi della centrale nucleare di Bushehr, nel sud-ovest," ha scritto l'agenzia, aggiungendo che una delle guardie dell'impianto è stata uccisa, ma precisando che non ci sono stati danni alle strutture della centrale. (ANSA).