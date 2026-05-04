(ANSA) - TEHERAN, 04 MAG - L'Iran "non aveva intenzione di colpire gli Emirati Arabi Uniti", ha affermato la televisione di stato iraniana, citando un alto funzionario non identificato, dopo che il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti aveva annunciato di essere stati colpiti da quattro missili da crociera lanciati dall'Iran. Gli Emirati hanno descritto questi ultimi attacchi iraniani, che hanno incluso anche attacchi con droni, come una "pericolosa escalation". Gli attacchi, i primi dopo il cessate il fuoco tra Teheran e Washington, giungono dopo che Trump ha annunciato l'avvio di un'operazione volta a ripristinare la navigazione a Hormuz. (ANSA).