(ANSA) - ROMA, 03 MAG - La leggendaria rock band The Rolling Stones ha annunciato che il suo prossimo progetto musicale si intitolerà "Foreign Tongues". Mick Jagger, Ronnie Wood e Keith Richards hanno condiviso la copertina dell'album nelle scorse ore. Secondo la Press Association, i Rolling Stones pubblicheranno il loro nuovo album il 10 luglio. Venerdì, la band ha anche condiviso un frammento di una canzone il cui titolo non è ancora stato rivelato. Formatisi a Londra nel 1962, i Rolling Stones hanno consolidato la loro leggenda del rock con album e singoli di successo mondiale, tra cui "(I Can't Get No) Satisfaction", "Paint It Black" e "Start Me Up". Dopo la morte di Charlie Watts nel 2021 all'età di 80 anni, Steve Jordan ha preso il suo posto alla batteria. La rock band è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1989. (ANSA).