(ANSA) - LONDRA, 22 GIU - Il premier britannico Keir Starmer si prepara ad annunciare oggi le sue dimissioni e i tempi del passaggio di consegne alla guida del Labour e del governo in favore del rivale interno Andy Burnham. È quanto riportano i principali media del Regno Unito, secondo cui l'annuncio potrebbe arrivare anche in mattinata, mentre televisioni e reporter sono schierati davanti all'ingresso del numero 10 di Downing Street. Le dimissioni di sir Keir, dopo quasi due anni da primo ministro, si stanno compiendo proprio mentre Burnham è a Westminster per prestare giuramento come neo eletto deputato del collegio di Makerfield, dopo aver vinto a valanga l'elezione suppletiva del 18 giugno. (ANSA).