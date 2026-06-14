(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Le prime proiezioni indicano che gli svizzeri tendono a respingere il referendum "No a una Svizzera da 10 milioni!", che propone un limite massimo di 10 milioni alla popolazione. Lo scrive la Tribune de Geneve. L'esito era molto incerto prima del voto, dato che il fronte del "no" era in vantaggio di appena il 52% nell'ultimo sondaggio. Le prime proiezioni, scrive la Tribune de Geneve, danno ragione agli oppositori del quesito - lanciato dal partito di destra dell'Unione democratica di centro - tra cui figurano il Consiglio federale, il Parlamento, i cantoni, la sinistra e parte della destra. (ANSA).