(ANSA) - TEL AVIV, 17 GIU - Coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso di due moschee nei villaggi di Jaljulia e Mazra'a al-Nubani, a nord di Ramallah, e hanno imbrattato i muri con slogan razzisti e incitanti all'odio. Lo riferiscono i media palestinesi che pubblicano le immagini. Secondo fonti dell'agenzia di stampa Wafa, i residenti hanno affrontato i coloni mentre questi tentavano di incendiare la moschea, mentre le forze israeliane hanno successivamente fatto irruzione nella città sparando gas lacrimogeni e granate stordenti. (ANSA).