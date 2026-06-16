(ANSA) - EVIAN, 16 GIU - Trilaterale tra Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron e Donald Trump a margine delle sessioni ufficiali del G7 di Evian. A renderlo noto il Kiev Independent sui social e sul sito online, citando due persone a conoscenza dell'incontro. I tre erano stati visti entrare insieme nella sala della riunione dedicata all'Ucraina. L'incontro, riporta il quotidiano, ha segnato il primo confronto faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi quattro mesi, mentre Kiev cerca di rilanciare i colloqui di pace in stallo con Mosca. (ANSA).