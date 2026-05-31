(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Il concerto del 22 giugno al Circo Massimo per il disagio giovanile ''mette insieme le tre grandi istituzioni della musica, Assoconcerti, Siae e Fimi'', ed è un concerto che vuole provare a cambiare un po' il linguaggio, diciamo che canteremo la vita''. Così il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi parlando a Maria Latella al Caffè della domenica su Radio24. ''Ci saranno grandi artisti come Andrea Bocelli, Gianni Morandi, Emma, Annalisa, Venditti, Il Volo, Biagio Antonacci - continua Mazzi - , sarà insomma una grandissima serata per cantare la vita. Proviamo a parlare ai giovani di oggi e dire di credere nella vita, troppo spesso il mondo della musica ha preferito la strada più compiacente di promuovere lo sballo''. Mazzi ha anche detto che il 27 settembre, giornata dedicata al turismo sarà dedicato al turismo culturale. ''Si tratta di un'industria in senso tecnico per importanza a per valore e bisogna che l'Europa quando parla dei comparti più importanti citi sempre anche il turismo'', ha concluso. (ANSA).