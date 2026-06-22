(ANSA) - SALERNO, 22 GIU - Un maxi-incendio è divampato nella notte in un'azienda della zona industriale di Sarno, nel Salernitano. Dalla mezzanotte i vigili del fuoco sono impegnati per fronteggiare il rogo che ha colpito un capannone di circa 5.000 metri quadrati della ditta "Termoplast", azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti. I vigili del fuoco hanno prontamente avviato le operazioni di spegnimento. Data la vastità dell'incendio, a supporto delle squadre locali è intervenuto il personale proveniente dai comandi di Napoli, Caserta ed Avellino. In totale, sul posto sono attualmente impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. L'intervento è tuttora in corso. (ANSA).