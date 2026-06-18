(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Un brano tratto dal libro di Mario Calabresi 'Alzarsi all'alba' è tra le tracce proposte alla prima prova scritta degli esami di Maturità . Tra le altre proposte c'è un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi 'I confini contano. Perchè l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare fontiere' . Il tema proposto ai maturandi al centro di una delle tracce di testo argomentativo (B1) è l'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del Presidente Giuseppe Saragat. Lo scrittore Cesare Pavese e la poesia "Passerò per Piazza di Spagna" è una delle tracce proposte ai maturandi ai quali viene chiesto di analizzare, interpretare il testo letterario e di rispondere ad una serie di domande. Si tratta di una poesia sull'amore non ricambiato per l'attrice statunitense Constance Dowli. Uno dei due temi di attualità ruota invece attorno al concetto di "Incanto". La fonte è un articolo della giornalista Wenke Husmann, "Funziona a meraviglia", apparso sulla rivista "Internazionale" nel gennaio 2026. Agli studenti è chiesto di fare una serie di considerazioni sulla capacità umana di provare meraviglia di fronte ai fenomeni della natura. Una delle tracce di testo argomentativo (B2), poi, parte da un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci, tratto da "Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire", sulla creatività scientifica. Allo studente viene chiesto di sintetizzare il testo e di esprimere il proprio punto di vista sulla tematica trattata motivando e argomentando con proprie considerazioni. Infine Vitaliano Brancati e un brano tratto dal suo testo in prosa 'I piaceri' è al centro di una delle tracce proposte ai maturandi. (ANSA).