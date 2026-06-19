(ANSA) - TRIESTE, 19 GIU - Tra gli otto quesiti proposti nella prova di matematica agli studenti del liceo scientifico impegnati nell'esame di maturità c'è anche un riferimento al terremoto del Friuli del 1976, di cui quest'anno ricorre il 50/o anniversario. "Leggevo la notizia e ringrazio dell'inserimento dell'argomento - ha affermato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga - perché il terremoto del Friuli è un pezzo di storia importante, un dramma del Paese, e un successo della nostra comunità che ha avuto una reazione straordinaria. Quindi se si racconta, penso che si faccia una grande opera informativa verso i nostri ragazzi e le nostre ragazze". (ANSA).