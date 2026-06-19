(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Allo Scientifico, nella prova di Matematica, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Mentre il secondo problema è uno studio di funzione, secondo quanto apprende l'ANSA. Nel primo problema si pone la questione dei rilevamenti del lago di Bracciano, situato a nord di Roma, oggetto di prelievi nel 2016 e 2017 e utilizzato come riserva idrica di emergenza per i comuni limitrofi e per l'approvvigionamento di Roma. Nel 2017 si è deciso di interromperli, sospensione tutt'ora in atto. Ai maturandi viene chiesto di compiere una serie di misurazioni utilizzando i dati che vengono riportati in una tabella, definendo il modello matematico che esprime l'andamento del livello delle acque del lago in funzione del tempo. Il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Seguono poi una serie di quesiti. (ANSA).