(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Ora aspettiamo gli Internazionali di Roma e il Roland Garros e mi aspetto di vederli grazie al suo invito, non vorrei sembrare una sorta di talismano perché non lo sono affatto, però il valore dei nostri tennisti, delle ragazze e dei ragazzi, consente di guardare anche agli Internazionali con una fiducia rinnovata e consolidata". Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto sapere che assisterà a una partita degli Internazionali di tennis a Roma. Lo ha detto ricevendo al Quirinale le Nazionali italiani di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. "La vittoria Davis e nella Billie Jean King cup 2025 sono un risultato inimmaginabile. Dimostra che la prima vittoria non era un episodio ma il risultato che vede il tennis italiano protagonista nel mondo", ha aggiunto il capo dello Stato. (ANSA).