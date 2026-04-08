(ANSA) - ROMA, 08 APR - "Lo sport può essere un testimone di civiltà che non si arrende alle prepotenze. Olimpiadi e paralimpiadi ne sono l'espressione più alta". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Quirinale nella cerimonia di riconsegna del tricolore degli azzurri delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina. "Viviamo tempi difficili, offuscati da venti di odio - ha anche detto Mattarella -. Lo sport esalta il sacrificio nel rispetto delle regole condivise, nella competizione si migliora insieme". (ANSA).