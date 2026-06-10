(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del Paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale, in un contesto gravato da conflitti e tensioni a partire dal Mediterraneo, in cui la tutela delle infrastrutture energetiche e digitali, la sicurezza e la libertà delle rotte assumono un rilievo sempre maggiore". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa della Marina Militare, in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra, Giuseppe Berutti Bergotto. "Gli equipaggi delle unità navali, dei sommergibili, degli aeromobili, la Brigata Marina San Marco e i reparti speciali che operano quotidianamente nei principali teatri, dal Golfo di Guinea al bacino somalo e sino alle acque dell'Indo-Pacifico, sono significativi agenti della legalità internazionale", aggiunge il capo dello Stato sottolineando come "la Marina Militare affronta queste sfide con impegno e lungimiranza. La comunità nazionale - conclude - vi è grata". (ANSA).