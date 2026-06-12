(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Il lavoro minorile, presente tuttora, rappresenta una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Alimentato da povertà, disuguaglianze, conflitti e crisi umanitarie, priva milioni di bambine, bambini e adolescenti della possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio futuro e l'umanità di potersi avvalere delle loro energie e intelligenze". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione della giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. "I progressi compiuti negli ultimi venticinque anni dimostrano che il cambiamento è possibile: il numero dei minori coinvolti nel lavoro minorile è diminuito da 246 a 138 milioni. Tuttavia - prosegue - l'obiettivo dell'Agenda 2030 che prevedeva l'eliminazione del fenomeno entro il 2025 non è stato raggiunto. Oltre 54 milioni di bambini continuano infatti a svolgere attività pericolose che mettono a rischio la loro salute, la loro sicurezza e il loro sviluppo. Il problema interessa tutti i continenti e assume forme diverse, spesso difficili da individuare e contrastare". (ANSA).