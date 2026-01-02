(ANSA) - MILANO, 02 GEN - Rally delle materie prime nella prima seduta del 2026, con gli analisti che guardano alle preoccupazione sull'offerta e la crescita economica globale. Tra i vari metalli, l'alluminio ha superato i 3.000 dollari la tonnellata, ai massimi dal 2022. Anche il rame, secondo quanto riporta Bloomberg, ha ripreso a crescere a causa della scarsa offerta. Il metallo ha registrato un rialzo dello 0,5% a 12.487 dollari la tonnellata. Anche il nichel mette a segno un significativo rialzo dell'1,2% a 16.845 dollari, con la decisione di Pt Vale Indonesia di fermare l'attività mineraria. Seduta in rialzo anche per l'oro che segna un aumento dell'1,8% a 4.396 dollari l'oncia. E l'argento che sale del 4% a 74,50 dollari l'oncia. (ANSA).