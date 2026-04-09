(ANSA) - ROMA, 09 APR - Generazione Terra è una misura molto attesa, attuata da Ismea secondo gli indirizzi del ministero dell'Agricoltura, che consente più facilmente ai giovani under 41 di accedere alla terra. A pochi giorni dall'apertura del bando, il direttore generale di Ismea, Sergio Marchi, in un'intervista all'ANSA, fa il punto sull'edizione 2026. Lo sportello telematico sarà aperto dal 22 aprile al 19 giugno. "Ci sono 120 milioni di euro: 50 milioni per il Centro-Nord, 50 per Sud e Isole - spiega Marchi - e 20 per i giovani startupper, per i quali è prevista anche un premio di primo insediamento fino a 100 mila euro". Attenzione anche ai progetti di ammodernamento delle imprese a conduzione giovanile e femminile. "La misura Più Impresa, rifinanziata dal governo con 150 milioni di euro - ricorda Marchi - è sempre per gli under 41 ma ne possono beneficiare anche le imprenditrici agricole senza limiti di età, per ammodernare la propria impresa o, appunto, per il ricambio generazionale. Anche qui investimento fino a 1,5 milioni di euro e fino al 35% a fondo perduto, e un altro 60% agevolato a tasso zero". Per le imprese di dimensioni maggiori è attiva la misura Ismea Investe, destinata a società di capitali con investimenti compresi tra 2 e 20 milioni di euro. Ismea gestisce inoltre il Fondo Innovazione, che ha raggiunto una dotazione di circa 400 milioni di euro, destinata a circa 4mila imprese per il rinnovo dei macchinari agricoli, in particolare trattori di nuova generazione. A questo si affianca un bando specifico Masaf-Inail-Ismea-Crea da 10 milioni per la sicurezza e l'ammodernamento dei trattori. Sul fronte del Pnrr, Ismea è soggetto attuatore per il settore agricolo e agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura. È stato raggiunto il target intermedio di 2 miliardi di euro contrattualizzati entro giugno 2025, per arrivare a 4 miliardi entro giugno 2026; seguirà la fase di attuazione ed erogazione dei fondi. Nel complesso, gli interventi rappresentano un'opportunità strategica unica per il settore agricolo italiano, sostenuta anche da investimenti pubblici complessivi pari a circa 15 miliardi di euro negli ultimi tre anni. Infine Ismea continua a sostenere la promozione del Made in Italy agroalimentare sui mercati nazionali e internazionali, valorizzando la qualità delle produzioni e partecipando a eventi di settore come il Vinitaly. (ANSA).