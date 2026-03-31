(ANSA) - PESCARA, 31 MAR - "In queste ore l'Abruzzo è interessato da una fase di maltempo eccezionale che tenderà a intensificarsi ulteriormente. Per questo, la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta rossa per neve e ghiaccio valida dalle prime ore di domani, mercoledì 1 aprile, fino alla mezzanotte di giovedì 2 aprile. Ci attendono le ore più difficili". Lo afferma il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a proposito del peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto sul territorio. L'invito del governatore ai cittadini è alla "massima prudenza e senso di responsabilità. Limitiamo gli spostamenti allo stretto necessario". (ANSA).