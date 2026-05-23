(ANSA) - TRENTO, 23 MAG - "Bisogna fare delle scelte strategiche oggi per evitare un declino domani. C'è già un processo deindustrializzazione in corso, in Italia e in Europa. Bisogna che sia chiaro. Io non ci sto. Dobbiamo cercare di fermarlo", avverte l'industriale dell'acciaio e past presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che parla soprattutto di Europa al Festival dell'Economi di Trento. In un dibattito accanto a Enrico Letta accoglie il suo "grande appello" per una Dichiarazione di Indipendenza dell'Europa: "È giusto, l'Europa per come è nella sua cultura deve essere sicuramente molto più autonoma. Dobbiamo diventare un'autorità forte e competitiva, nella geopolitica, nella difesa, nell'economia". Non può più "essere percepita solo un'autorità regolatoria". Quello di una dichiarazione di indipendenza "è importante come concetto politico. Poi è chiaro che le connessioni devono rimanere e devono anche rafforzarsi". "Non possiamo chiuderci. Se tutte le economie si chiudessero andremmo verso un impoverimento, un peggioramento", ha aggiunto. Emma Marcegaglia si rivolge ai giovani, numerosi ad ascoltare in sala: "Alzate la voce. Voi siete il presente e il futuro. Siete molto europeisti. Alzate la voce, esprimete il vostro consenso per chi parla di andare avanti con l'integrazione europea. Dite che non siete d'accordo con chi vuole mantenere tutto così, che vuole mantenere un'Europa che non va avanti. Diventate protagonisti, dite quello che pensate e che volete: con la vostra forza tante cose si possono cambiare". (ANSA).