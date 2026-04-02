(ANSA) - AVELLINO, 02 APR - "Venite, papà maltratta mamma". Provvidenziale lo spirito di iniziativa di una ragazza che a Montoro, in provincia di Avellino, ha telefonato al 112 dei carabinieri per impedire che suo padre, in stato di ubriachezza, mettesse in atto ulteriori violenza nei confronti di sua madre. In casa dell'uomo, un 36enne di origine romena, è giunta in pochi minuti una pattuglia della locale stazione dell'Arma. Alla vista dei militari, l'uomo ha tentato di aggredire la moglie, ma è stato bloccato e arrestato per maltrattamenti in famiglia. Per gli stessi motivi, la scorsa settimana era stato ammonito e denunciato all'autorità giudiziaria. Il Gip del tribunale di Avellino ha convalidato l'arresto e disposto il trasferimento in carcere. (ANSA).