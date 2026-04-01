(ANSA) - AGNONE, 01 APR - Un movimento franoso, attivato dalle forti piogge degli ultimi giorni, ha fatto crollare una parte del costone che fiancheggia la Sp 86 all'altezza dell'uscita Agnone in direzione di località Secolare. Il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, ha disposto la chiusura al transito veicolare del tratto interessato. "Sarà effettuato un sopralluogo - ha dichiarato Saia - per valutare l'entità dei danni provocati dalla frana e per procedere con un intervento d'urgenza di ripristino e messa in sicurezza del costone". Intanto cambia la viabilità. "Per gli spostamenti in direzione Val di Sangro occorre percorrere la Fondovalle Trigno oppure la Isernia-Castel di Sangro, immettendosi allo svincolo di Rionero Sannitico. I residenti della contrada Sant'Onofrio potranno invece raggiungere Agnone attraverso le strade delle località Pappullo e Zarlenga". Saia raccomanda ai cittadini massima prudenza a causa della nevicata che sta interessando l'Alto Molise e in particolar modo Capracotta, Castel del Giudice e Pescopennataro. Per fronteggiare il maltempo è stato attivato il Piano antineve della Provincia. (ANSA).