(ANSA) - ISERNIA, 02 APR - In Molise esonda il fiume Carpino, allagando parte della strada provinciale 45, nel territorio di Carpinone, e l'area industriale di Pettoranello del Molise, in provincia di Isernia. La strada è stata chiusa al traffico veicolare con ordinanza della Provincia e i vigili del fuoco sono a lavoro con le idrovore a Pettoranello. La portata del fiume è aumentata notevolmente a causa delle piogge e per l'apertura delle paratie della diga a ridosso della cascata del Carpino, una misura necessaria per fronteggiare l'emergenza provocata dal maltempo. Allagamenti anche a Isernia nell'area de Le Piane dove, temporaneamente, è stata chiusa la strada comunale 'Alle sorgenti di San Martino' dove ci sono alcune abitazioni. (ANSA).