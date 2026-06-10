(ANSA) - TRIESTE, 10 GIU - Sono un centinaio le richieste di soccorso giunte in mezz'ora alla sala operativa dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Udine a causa di una forte perturbazione che si è abbattuta sul territorio a partire dalle 18.30 circa. La zona più colpita è quella dell'area cittadina di Udine dove la quasi totalità delle richieste è per caduta alberi e rami. Segnalati anche alcuni allagamenti. Al momento sono 10 gli interventi che le squadre dei vigili del fuoco hanno già portato a termine, 8 sono quelli in fase di svolgimento. Per sopperire in tempi brevi alle richieste che continuano a giungere alla sala operativa è stato anticipato alle 19 l'inizio del servizio del personale del turno notturno e alle 20 il personale smontante dal turno diurno verrà trattenuto in servizio. Anche il personale del Comando provinciale di Pordenone è impegnato per interventi di soccorso riconducibili al maltempo; alle 19 erano 5 gli interventi già portati a termine e una decina quelli in coda o in fase di svolgimento. Anche per il comando di Pordenone la maggior parte delle richieste è per alberi caduti o pericolanti. (ANSA).