(ANSA) - PORDENONE, 25 DIC - Un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre giocava a calcio con alcuni amici. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Pordenone. Il ragazzo è di origini straniere e stava giocando su un campetto di periferia quando, sembra in seguito a uno scontro fortuito di gioco con un avversario, è stato colto da arresto cardiaco. Allertati da una chiamata al 112, i sanitari sono intervenuti tempestivamente: il quindicenne è apparso subito in condizioni critiche, è stato intubato sul posto e sottoposto alle manovre di rianimazione prima del trasporto d'urgenza all'ospedale Santa Maria degli Angeli dov'é però è spirato poco dopo. L'adolescente era tesserato da alcuni anni con le giovanili dell'Asd Torre e faceva parte della formazione Under 16. (ANSA).