È morto poche ore dopo il ricovero in ospedale a Torrette di Ancona il giovane ciclista trovato questa mattina, domenica di Pasqua, privo di sensi a Montemarciano (Ancona). Era stato un passante a dare l'allarme per un corpo riverso a terra in un sentiero in mountain bike nell'area nei pressi dell'ex Montedison, una zona tra Montemarciano e Falconara Marittima solitamente frequentata da sportivi e amanti delle escursioni. Subito è scattata la macchina dei soccorsi rallentata però da alcune difficoltà logistiche: sul posto è dovuta intervenire l'eliambulanza da cui sono stati calati medico e operatore sanitario. Al giovane di appena 18 anni, che aveva ancora il caschetto protettivo allacciato, sono state praticate le manovre di rianimazione e poi è stato trasportato all'ospedale regionale a Torrette di Ancona in condizioni critiche. Dopo poche ore però è sopraggiunto il decesso. Secondo una prima ricostruzione, il diciottenne è stato colto da un arresto cardiaco. I carabinieri hanno effettuato i rilievi di rito, ma non sussisterebbero dubbi sulle cause naturali della morte, tanto che la salma è stata già restituita ai familiari per lo svolgimento delle esequie. La notizia ha scosso profondamente le comunità di Falconara Marittima, dove il giovane risiedeva, e Montemarciano, dov'è avvenuta la tragedia.