(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "E' stata tolta completamente la questione del riscatto e per quanto riguarda le finestre potrebbe ancora arrivare ancora qualcosa del governo". Lo ha detto il capogruppo di Fdi al Senato Lucio Malan al termine della riunione informale tra governo e maggioranza in commissione Bilancio al Senato a proposito delle misure sulle pensioni. A chi gli chiedeva se anche sulle finestre si punta a sopprimere la modifica, Malan ha spiegato: "Vediamo, l'auspicio e' di attenuarlo il più possibile, il massimo sarebbe toglierlo". Sui tempi della modifica, ha aggiunto, "speriamo in serata presta cioè tra poco". (ANSA).