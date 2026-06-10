(ANSA) - MODENA, 10 GIU - Mail farneticanti inviate all'indirizzo di posta elettronica dell'Accademia di Modena nelle quali manifestava propositi omicidiari con armi, connotati da odio religioso e razziale nei confronti di persone con origini africane ed arabe: "Una missione suicida per uccidere qualche nero o arabo in un posto specifico, nella chiesa", o, ancora, "io per voi uccido quei stronzi che hanno preso di mira le chiese e voi mi date armi tante armi". Con le ipotesi di minaccia grave aggravata ulteriormente dall'odio razziale e religioso, un 32enne originario del Pakistan, irregolare sul territorio nazionale, è stato destinatario a Modena di un decreto di accompagnamento alla frontiera eseguito dalla questura di Modena e dal comando provinciale dei carabinieri. L'uomo, individuato grazie al lavoro del nucleo carabinieri polizia militare dell'Accademia, procura e reparto operativo dei carabinieri, è risultato essere già gravato da diversi precedenti penali e di polizia per reati anche contro la persona, risultava inoltre in cura in un centro di salute mentale della provincia emiliana. Nella giornata di ieri, coordinati e diretti dalla procura, che ha diffuso la notizia, i carabinieri hanno eseguito il decreto di perquisizione sequestrando, tra l'altro, un telefono cellulare, su cui sono in corso accertamenti tecnici, mentre la questura modenese ha completato le procedure amministrative per eseguire l'espulsione, notificando poi il relativo decreto di accompagnamento alla frontiera. A seguito di convalida decretata dal giudice di pace, i carabinieri e il personale dell'ufficio Immigrazione della questura hanno accompagnato l'uomo all'aeroporto di Milano Malpensa dove è stato imbarcato su un aereo con destinazione Karachi (Pakistan) scortato da personale specializzato della questura modenese. (ANSA).