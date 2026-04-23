(ANSA) - ROMA, 23 APR - Sarà la regista, attrice, sceneggiatrice e produttrice statunitense Maggie Gyllenhaal, (La figlia oscura, La sposa!, Crazy Heart) a presiedere la Giuria internazionale del Concorso della 83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (2 - 12 settembre), che assegnerà il Leone d'oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico del Settore cinema Alberto Barbera. (ANSA).