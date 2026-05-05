(ANSA) - COPENAGHEN, 05 MAG - Il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo lo Stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. La nave, la Alliance Fairfax battente bandiera americana, era rimasta bloccata nel Golfo dallo scoppio della guerra a febbraio e le è stata "offerta l'opportunità" di partire scortata dalle forze armate statunitensi. "La nave ha quindi lasciato il Golfo Persico scortata da mezzi militari Usa" il 4 maggio, ha dichiarato la compagnia in un comunicato. "Il transito si è concluso senza incidenti e tutti i membri dell'equipaggio sono sani e salvi". (ANSA).