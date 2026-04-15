(ANSA) - ROMA, 15 APR - Madonna ha annunciato oggi che il suo attesissimo nuovo album, Confessions II, uscirà il 3 luglio su etichetta Warner Records. Il nuovo album è il seguito dell'iconico "Confessions on a Dance Floor". In attesa del primo singolo, Madonna svela un primo assaggio musicale con un teaser visivo dalle atmosfere trance. "La gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia di grosso. La pista da ballo non è solo un luogo, è una soglia: uno spazio rituale dove il movimento sostituisce il linguaggio": Madonna riassume così il suo nuovo album citando le prime righe della sua canzone One Step Away. E poi aggiunge: "Quando io e Stuart Price abbiamo iniziato a lavorare a questo album, questo era il nostro manifesto: dobbiamo ballare, festeggiare e pregare con il nostro corpo. Sono cose che facciamo da migliaia di anni: sono vere e proprie pratiche spirituali. Dopotutto, la pista da ballo è uno spazio rituale. È un luogo in cui ci si connette — con le proprie ferite, con la propria fragilità. Il rave è un'arte. Si tratta di spingersi oltre i propri limiti e entrare in contatto con una comunità di persone che la pensano allo stesso modo. Suono, luce e vibrazioni rimodellano le nostre percezioni trascinandoci in uno stato simile alla trance. La ripetizione del basso non la sentiamo solo, ma la percepiamo. Alterando la nostra coscienza e dissolvendo l'ego e il tempo". (ANSA).