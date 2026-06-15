(ANSA) - EVIAN-LES-BAINS, 15 GIU - "La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a guidare una missione nello Stretto di Hormuz, con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sia effettivamente applicato". Lo ha detto, intervistato da TF1 da Evian-les-Bains, in apertura del G7, il presidente francese Emmanuel Macron. Secondo l'inquilino dell'Eliseo la missione potrebbe essere dispiegata "entro due o tre giorni". Per Macron "la riapertura dello stretto di Hormuz con l'imposizione di pedaggi sarebbe contraria al diritto internazionale". (ANSA).