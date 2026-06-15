(ANSA) - EVIAN, 15 GIU - Emmanuel Macron ha assicurato oggi sulla tv francese TF1 che "nelle prossime settimane avremo un impatto sui prezzi del petrolio" dalla riapertura dello Stretto di Hormuz. "Dobbiamo fare in modo che sia una realtà che dura", ha aggiunto il presidente francese, parlando da Evian-les-Bains, dove si trova per l'apertura del vertice G7. "Ci dispiegheremo con i britannici per organizzare la missione" sulla riapertura di Hormuz, ha detto ancora Macron appena le condizioni lo consentiranno. "E nelle settimane prossime ci sarà un impatto sui prezzi del petrolio". (ANSA).